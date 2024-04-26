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Сыктывкарский суд выдворил жителя Азербайджана за пределы России

Сыктывкарский суд выдворил жителя Азербайджана за пределы Россииpxhere.com

Из Коми выдворили гражданина Азербайджана, который прибыл на территорию РФ 25 января 2024 года.

Пресс-служба Верховного суда Коми сообщает, что мужчина изменил фамилию и имя с целью пересечения границы страны, находясь на территории Республики Азербайджан. У него было два решения о административном выдворении за пределы РФ, а срок запрета на въезд истекает 16 августа 2030 года.

Сыктывкарский горсуд признал гражданина Азербайджана виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации. Однако мужчина обратился в Верховный Суд Республики Коми с жалобой, попросив отменить выдворение, указывая, что он сменил фамилию после развода в 2018 году, но не с целью пересечения границы РФ. Он также утверждал, что у него есть гражданская жена и двое несовершеннолетних детей, проживающих в Сыктывкаре.

Однако судебным рассмотрением установлено, что мужчина не работает, не состоит в браке и не имеет иждивенцев. Постановление судьи Сыктывкарского городского суда оставлено без изменений верховным судом, а жалоба подсудимого не удовлетворена.

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