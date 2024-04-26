Сыктывкарский суд выдворил жителя Азербайджана за пределы России

pxhere.com

Из Коми выдворили гражданина Азербайджана, который прибыл на территорию РФ 25 января 2024 года. Пресс-служба Верховного суда Коми сообщает, что мужчина изменил фамилию и имя с целью пересечения границы страны, находясь на территории Республики Азербайджан. У него было два решения о административном выдворении за пределы РФ, а срок запрета на въезд истекает 16 августа 2030 года.

Сыктывкарский горсуд признал гражданина Азербайджана виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации. Однако мужчина обратился в Верховный Суд Республики Коми с жалобой, попросив отменить выдворение, указывая, что он сменил фамилию после развода в 2018 году, но не с целью пересечения границы РФ. Он также утверждал, что у него есть гражданская жена и двое несовершеннолетних детей, проживающих в Сыктывкаре.