Режим работы Сбера на майские праздники

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Сбер поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Праздником Весны и Труда и Днем Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 27 апреля по 13 мая 2024 года. 27 апреля (суббота) офисы банка будут работать в режиме пятницы, то есть как в обычные будние дни.

28 апреля (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

29 апреля – 1 мая (понедельник-среда) нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "На карте" и на сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

2, 3 мая (четверг, пятница) стандартные рабочие дни.

4 мая (суббота) – будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу

5 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

6-8 мая (понедельник-среда) стандартные рабочие дни.

9-10 мая (четверг-пятница) нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы.

11 мая (суббота) – будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу

12 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

13 мая (понедельник) стандартный рабочий день.

В период с 28 апреля – 1 мая и 9 – 12 мая обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия счета. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 28 апреля – 1 мая, а также на 9 – 12 мая, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам, приходящиеся на 2 и 3 мая, а также на 6 – 8 мая, будут списываться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц 28 апреля – 1 мая и 9 – 12 мая будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платеж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платежная дата приходится на выходной или праздничный день.

Пролонгация вкладов, сроки которых заканчиваются в выходные и праздничные дни, будет перенесена: с 28 апреля – на 29 апреля, с 1 мая — на 2 мая, с 5 мая – на 6 мая, с 9 мая – на 10 мая, 12 мая – на 13 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания срока вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.