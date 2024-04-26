Не пейте эти помои: эти бренды кофе не вздумайте брать даже по акции

Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать, так как они были признаны подделкой. Проверка качества растворимого кофе была проведена на сублимированных видах, так как они являются популярными и простыми в приготовлении. Образцы продуктов были отправлены в лабораторию, где проводились исследования углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.

По результатам исследования, лучшими марками растворимого кофе оказались Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.