Фотограф и фотозона
Подарки учителям
Проведение банкета
Обувь и аксессуары

Выпускной
от А до Я

от

до

как устроить незабываемый праздник в Сыктывкаре

Прическа и макияж
Уход за ногтями
Платья и костюмы
Аренда транспорта
Выпускной в детском саду, школе и университете — завершение одного этапа в жизни и шаг в новый. Праздник дает возможность оценить пройденный путь и полученные знания. Для идеального мероприятия нужно все заранее спланировать. "Про Город" дает несколько рекомендаций и предлагает подборку компаний для проведения выпускного.
1

Прическа и макияж

Поскольку мероприятие будет длиться несколько часов, важно, чтобы образ сохранился до его окончания. К тому же на памятных фотографиях хочется выглядеть на все 100. Найдите мастера и запишитесь заранее, поскольку ближе к выпускным график специалистов будет плотным. Сейчас многие студии предлагают экспресс-образ, который включает макияж и прическу сразу, это сэкономит время. Если есть возможность, запишитесь на пробные процедуры, чтобы в день "Х" быть уверенной в своем мастере.

Парням в этом плане проще: им достаточно записаться на стрижку.

2

Платья и костюмы

Последние несколько лет в моде практичность и лаконичность. Поэтому некоторые подбирают праздничный наряд так, чтобы в будущем его можно было надеть и по другому поводу. Классическим вариантом для выпускного всегда было вечернее платье. Но сейчас модные тенденции не имеют рамок. Значит, даже девочки могут смело выбирать костюмы. Главное в праздничном наряде — это удобство, так что во время примерки попробуйте посидеть, наклониться и поднять руки.

Для строгого и утонченного мужского образа подойдет смокинг. Тут важно помнить два главных правила: его носят только с бабочкой и черными ботинками. Больше вольности в сочетании деталей и цветов допускает классический мужской костюм. Ценители повседневного стиля могут обойтись рубашкой и стильным кардиганом.Для праздника в детском саду стилисты рекомендуют выбирать проверенную классику. Девочкам — белое платье, мальчикам — костюм с бабочкой. Также красивым сочетанием будет комбинация черного и красного.

3

Уход за ногтями

Образ не будет полным без маникюра. Подбирайте цвет лака в соответствии с общей цветовой гаммой наряда. Универсальный вариант — нежный нюд или френч. Яркие ногти могут стать акцентом в образе, да и молодые девушки могут позволить себе смелые сочетания. Парням тоже не стоит забывать о внешнем виде рук. Неухоженные ногти испортят даже самый продуманный образ.

4

Обувь и аксессуары

Многим знакома ситуация, когда надел новые ботинки и уже через час на ногах появляются мозоли. На выпускном вечере это недопустимо. Обувь стоит разносить заранее. А если туфли на высоком каблуке, то возьмите сменку. Если говорить о выборе сумочки, то чаще всего девушки предпочитают небольшие клатчи.

Малышам нужно заранее разносить обувь, чтобы они могли активно веселиться весь праздник.

Выбор обуви на выпускной: элегантный стиль с идеальной долей уникальности
Выбор обуви на выпускной — важнейший аспект как для выпускников, так и преподавателей. Ведь это особый праздник, который требует особого образа. Именно идеально подобранная обувь поможет завершить ваш стиль и подчеркнуть индивидуальность.

Вам хочется быть в тренде? Тогда выбирайте женские лодочки с уникальным принтом "зебра" или босоножки с хищным рисунком "леопард"! Они станут ярким акцентом и добавят в ваш образ неповторимости. Если же вы предпочитаете классику, то базовые серебряные босоножки, черные или бежевые туфли подойдут не только для торжественного мероприятия, но и для повседневной жизни.

А что же молодые люди? Они могут выбрать коричневые лоферы или классические туфли, которые станут отличным дополнением к их гардеробу в любом стиле.

В такой ответственный день важен не только стиль важно, но и комфорт. Магазины "Дом обуви Панда" и "Степ" предлагают модели только с безупречным качеством, которые обеспечат вам удобство на протяжении всего праздника. В магазинах вы найдете обувь на любой вкус и цвет — будь то яркие женские шпильки или классические мужские туфли без шнуровки. И они, несомненно, станут неотъемлемой частью Вашего неповторимого образа на этот особый день.

Дополнительную информацию о трендах 2024 года и подробные описания моделей вы найдете в группе Вконтакте: https://vk.com/dom_obuvi_panda_step.
Адреса магазинов в Сыктывкаре:
— улица Коммунистическая, 19а, этаж 2 ("Дом обуви Панда");
— улица Карла Маркса, 199 ("Дом обуви Панда");
— улица Пушкина, 36 ("Дом обуви Степ").

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5

Проведение банкета и детского праздника


С этим тоже не стоит затягивать, ближе к праздничным датам многие кафе будут забронированы. К тому же теплое время года — еще и сезон свадеб. Согласуйте с классом удобное местоположение торжества, заранее ознакомьтесь с меню и вместимостью. Если не хочется ограничивать себя стенами кафе, то можно заказать выездной фуршет на природу или в арендованный домик.

Яркий выпускной в детском саду помогут устроить профессиональные аниматоры. А потом ребята могут отправиться в игровой парк.

6

Фотограф и фотозона



Кроме воспоминаний, с выпускного должны остаться фотографии. Как будет приятно спустя много лет открыть альбом и окунуться вновь в теплое памятное событие. Сделать качественные, правильные и интересные снимки поможет профессиональный фотограф. В качестве локации можно выбрать как улицу, так и специальные помещения.

7

Подарки учителям и воспитателям



Важно поблагодарить педагогов за их колоссальную работу и вклад в каждого ученика. Ведь именно в школе начинает формироваться личность ребенка. Учителя помогают школьникам развить важные качества, которые обязательно пригодятся им в жизни.

Особенный день выпускного: букет и фотозона — символы незабываемых воспоминаний
Выпускной — особый и долгожданный момент в жизни каждого ребенка и подростка. Это время, когда юные души готовы расправить крылья, покинуть родные стены садика и учебного заведения и отправиться в новую жизнь. Но какой же выпускной без букета и фото зоны?

Букет — это не просто объединение прекрасных цветов, а символ счастья, победы и новых начинаний. Он сопровождает выпускников на пути к мечте, как предвестник ярких и радостных событий. Букет — это не только аксессуар, но и источник положительной энергии, который дарит вдохновение на покорение вершин. Неотъемлемой частью выпускного является и фото зона. И это неудивительно! Ведь фотографии — это вечность, запечатленная в кадре.

Фото зона на выпускном позволит каждому выпускнику запечатлеть в памяти моменты своей юности. Снимок вместе с лучшими друзьями, группой, учителями — это память, которая будет радовать их долгие годы. Фотографии помогут сохранить улыбки, эмоции и теплоту момента, которые выпускники смогут переживать снова и снова, вспоминая о своей юности.

"Оформление выпускного — истинное искусство, требующее профессионального подхода" — убеждена Сабина, основательница одноименного цветочного салона. Мастерица отдана флористике 11 лет, и с самого начала своей карьеры она знала, что это дело ее жизни. В опыте Сабины обучение в Международной Школе флористов-дизайнеров "Николь" и в Швейцарии у Питера Хеса — мэтра современной флористики.

Каждая работа цветочного салона заряжена положительными эмоциями, хорошим настроением, добрыми мыслями и большой любовью к своему делу. Что непременно передается всем, кто притрагивается к удивительному миру флористики. В салоне Sabina принимают заявки на цветочные композиции, букеты, оформление ресторанов, фотозоны и многое другое.
Телефон для оформления заказа: 8(904) 222-68-22
Адрес магазина в Сыктывкаре: улица Чкалова, 9


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