Выпускной — особый и долгожданный момент в жизни каждого ребенка и подростка. Это время, когда юные души готовы расправить крылья, покинуть родные стены садика и учебного заведения и отправиться в новую жизнь. Но какой же выпускной без букета и фото зоны?



Букет — это не просто объединение прекрасных цветов, а символ счастья, победы и новых начинаний. Он сопровождает выпускников на пути к мечте, как предвестник ярких и радостных событий. Букет — это не только аксессуар, но и источник положительной энергии, который дарит вдохновение на покорение вершин. Неотъемлемой частью выпускного является и фото зона. И это неудивительно! Ведь фотографии — это вечность, запечатленная в кадре.



Фото зона на выпускном позволит каждому выпускнику запечатлеть в памяти моменты своей юности. Снимок вместе с лучшими друзьями, группой, учителями — это память, которая будет радовать их долгие годы. Фотографии помогут сохранить улыбки, эмоции и теплоту момента, которые выпускники смогут переживать снова и снова, вспоминая о своей юности.



"Оформление выпускного — истинное искусство, требующее профессионального подхода" — убеждена Сабина, основательница одноименного цветочного салона. Мастерица отдана флористике 11 лет, и с самого начала своей карьеры она знала, что это дело ее жизни. В опыте Сабины обучение в Международной Школе флористов-дизайнеров "Николь" и в Швейцарии у Питера Хеса — мэтра современной флористики.



Каждая работа цветочного салона заряжена положительными эмоциями, хорошим настроением, добрыми мыслями и большой любовью к своему делу. Что непременно передается всем, кто притрагивается к удивительному миру флористики. В салоне Sabina принимают заявки на цветочные композиции, букеты, оформление ресторанов, фотозоны и многое другое.

