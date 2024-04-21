В национальном парке "Койгородский" были замечены американская норка и лесной хорь
- 14:30 21 апреля
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- Инга Межевикина
Учет проводился с 30 января по 5 марта 2024 года, в ходе которого сотрудниками парка было пройдено 14 маршрутов общей протяженностью около 150 километров. Об этом сообщил Андрей Королев, младший научный сотрудник отдела экологии животных Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
Маршруты охватывали исключительно лесные угодья, что объясняется их абсолютным преобладанием в местных местообитаниях (88%). В результате учета было зарегистрировано семь видов охотничьих животных, включая заяц-беляк, обыкновенную белку, лесную куницу, европейского лося, а также американскую норку, лесного хорька и рябчика. Особенно интересно то, что американская норка и лесной хорь были обнаружены впервые с 2021 года, начиная с работ на зимний период в парке.
В целом, за этот временной промежуток было замечено 12 видов охотничьих животных, включая 11 видов млекопитающих и один вид птицы. Противоположно предыдущему учету, большинство зарегистрированных видов сократили свою численность.
Наиболее значительно снизилась численность рябчика (в 2,4 раза) и обыкновенной белки (в 6,8 раза) по сравнению с прошлым учетом. Уменьшение популяции белок, вероятно, связано с неурожаем семян ели, так как голодающие животные становятся уязвимыми для сильных морозов и погибают. Что касается рябчика, тут нет определенной гипотезы. В течение зимнего сезона наблюдается постепенное снижение его численности из-за неблагоприятных погодных условий, хищников и уменьшения доступности пищи.
В период с осени 2023 года до весны 2024 года количество рябчиков в парке сократилось более чем в 17 раз. Это объясняется крайне неблагоприятными погодными условиями во время зимовки. В зимний период тетеревиные птицы проводят большую часть времени под снегом, чтобы сэкономить энергию. Если снежный покров не достаточно высок, а морозы сильные, то это может серьезно повлиять на смертность птиц.
Также необходимо учитывать, что результаты учета могут быть особенностями проведения работ, так как активность животных меняется от дня к дню, и учетные дни не всегда совпадают с днями высокой активности зверей и птиц.