В национальном парке "Койгородский" были замечены американская норка и лесной хорь

Учет проводился с 30 января по 5 марта 2024 года, в ходе которого сотрудниками парка было пройдено 14 маршрутов общей протяженностью около 150 километров. Об этом сообщил Андрей Королев, младший научный сотрудник отдела экологии животных Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

Маршруты охватывали исключительно лесные угодья, что объясняется их абсолютным преобладанием в местных местообитаниях (88%). В результате учета было зарегистрировано семь видов охотничьих животных, включая заяц-беляк, обыкновенную белку, лесную куницу, европейского лося, а также американскую норку, лесного хорька и рябчика. Особенно интересно то, что американская норка и лесной хорь были обнаружены впервые с 2021 года, начиная с работ на зимний период в парке.