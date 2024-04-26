В Коми работника ж/д путей зажало между вагонами

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В Республике Коми зарегистрированы две трагические смерти на рабочих местах. Об этом рассказала Государственная инспекция труда в Коми.

Первый несчастный случай произошел 19 апреля в 19 часов, когда сотрудник "Сервисной грузовой компании" занимался маневренными действиями по перемещению железнодорожных вагонов. В процессе работы мужчина оказался зажат между двумя вагонами, что привело к получению смертельных травм.

Второй печальный инцидент зафиксирован 23 апреля примерно в 21:00 в Интинском районе, где вахтовик "Ремонтно-механического комбината "Севергазторг", находясь в командировке, скончался во время ожидания транспорта для перемещения из вахтового поселка на вокзал. Мужчина внезапно почувствовал слабость, упал, а к моменту прибытия медиков его жизнь уже не удалось спасти.