Всех, кто снимает деньги с карт в банкомате, ждет неприятный сюрприз

Фото из архива "Про Города"

Многие обладатели банковских карт регулярно используют банкоматы для вывода наличных. В большинстве случаев операции проходят без осложнений, однако иногда случается, что устройства "съедают" карты. Это может случиться по различным причинам, пишет sevastopolmedia.ru.

Существует несколько причин, по которым банкоматы могут конфисковать пластиковую карту: