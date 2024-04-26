Разбросайте по огороду крышки от бутылок: вот зачем хитрые дачники так делают— спасение от муравьев

Для борьбы с муравьями, которые привлекают тлей на плодовых деревьях, кустарниках и цветах, можно использовать простой и эффективный метод. Для этого потребуются пластиковые крышечки от бутылок. Чем больше, тем лучше.

Следующим шагом необходимо приготовить «угощение» для муравьев. Для этого нужно сварить сахарный сироп (1 литр) и добавить каплю любого препарата от муравьев. Полученное средство следует налить в бутылку и затем разлить по крышечкам от бутылок.