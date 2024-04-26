Разбросайте по огороду крышки от бутылок: вот зачем хитрые дачники так делают— спасение от муравьев
- 10:14 26 апреля
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- Служба новостей
Для борьбы с муравьями, которые привлекают тлей на плодовых деревьях, кустарниках и цветах, можно использовать простой и эффективный метод. Для этого потребуются пластиковые крышечки от бутылок. Чем больше, тем лучше.
Следующим шагом необходимо приготовить «угощение» для муравьев. Для этого нужно сварить сахарный сироп (1 литр) и добавить каплю любого препарата от муравьев. Полученное средство следует налить в бутылку и затем разлить по крышечкам от бутылок.
Крышечки с «угощением» следует расставить под яблонями, грушами и другими культурами, которые подвержены нападкам муравьев. Муравьи будут кормить этим сиропом свою матку, и жизнь муравейника истощится. Эффективность этого метода была подтверждена агрономом Ксенией Давыдовой из Тимирязевской Академии.
Таким образом, использование сахарного сиропа с добавлением препарата от муравьев в крышечках от пластиковых бутылок может быть простым и эффективным способом защиты плодовых культур от муравьев, сообщает портал "Хибины".
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