Стало известно, кому принадлежали останки "чупакабры", найденные в Сыктывкаре
- 13:30 22 апреля
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- Служба новостей
18 апреля жители столицы Коми обнаружили тело загадочного существа. Необычные останки сыктывкарцы запечатлели на камеру и поделились снимком с редакцией портала "ПроГород Сыктывкар".
Неизвестное существо нашли в районе перинатального центра на улице Пушкина,103. Полуразложившееся тело больше всего напоминало ни что иное, как труп мифической чупакабры: вытянутое, с оголенным черепом, длинной мордой, массивной челюстью и клыками, картину дополнял длинный хвост и конечности, а также отсутствующие уши.
Впрочем, фантастические звери водятся лишь в страшилках, поэтому "ПроГород Сыктывкар" обратился к специалисту зоологического музея МГУ, Марии Синьковой, которая определила в неопознанном существе куницу, вероятнее всего, ее лесную разновидность. Также выражаем благодарность Захару Елину за помощь с поисками эксперта.