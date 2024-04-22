Стало известно, кому принадлежали останки "чупакабры", найденные в Сыктывкаре

18 апреля жители столицы Коми обнаружили тело загадочного существа. Необычные останки сыктывкарцы запечатлели на камеру и поделились снимком с редакцией портала "ПроГород Сыктывкар".

Неизвестное существо нашли в районе перинатального центра на улице Пушкина,103. Полуразложившееся тело больше всего напоминало ни что иное, как труп мифической чупакабры: вытянутое, с оголенным черепом, длинной мордой, массивной челюстью и клыками, картину дополнял длинный хвост и конечности, а также отсутствующие уши.