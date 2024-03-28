С 29 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С 27 марта 2024 года сотрудники ГИБДД начинают активные операции по выявлению нарушителей правил дорожного движения. В ходе проверок инспекторы будут обращать особое внимание на мелкие детали в поведении и внешности водителей.

Информация из Госавтоинспекции говорит о том, что во время проверок автоинспекторы будут следить за стилем вождения и внешним обликом водителя. Даже неподходящая одежда водителя во время переменчивой весенней погоды может вызвать подозрения у сотрудников ДПС.