"Помню первые слезы": история успеха основателя хозяйства молочной продукции "Пижемка"

В Усть-Цилемском районе есть собственное производство молочной продукции "Пижемка". Основала хозяйство Татьяна Кирьянова. Она рассказала журналисту "Про Города" кем мечтала стать в детстве и каким непростым оказался путь к успеху.

Про родителей и детские мечты

Родилась Татьяна Кирьянова в селе Усть-Цильма в рабочей семье. Папа был плотником-кочегаром, мама — воспитателем в детском саду. В детстве Татьяна любила заниматься спортом, играла в волейбол, ходила с подругами в кино и мечтала стать врачом.

— В детстве я очень хотела лечить людей. Но в школе биология и химия не были моими любимыми предметами. Поэтому эту деятельность я не рассматривала, — вспоминает Татьяна Кирьянова.

Про первый опыт работы

После окончания школы в 1991 году Татьяна Кирьянова работала в совхозе "Усть-Цилемский", шила шапки. В 1992 году она встретила Виктора Кирьянова, вышла за него замуж и уехала в село Замежное.

Год Татьяна проработала воспитателем группы продленного дня. Супруг Виктор трудился в совхозе "Пижемский" трактористом. Татьяна после рождения дочки Нади стала работать на этом же предприятии бухгалтером.

— В 2003 году была реорганизация СПК "Пижемский" и я пошла работать экономистом в ООО «Сатурн». Параллельно заканчивала обучение в СЛИ на менеджера и экономиста, — рассказывает Татьяна Кирьянова.

Про управление производством

В 2008 году директор ООО "Сатурн" Виктор Томилов предложил поделить предприятие на три вида деятельности: животноводство, молочное производство и переработка леса.

— Мне предложил возглавить хозяйство по переработке молока. Сначала Татьяна отказалась. Но потом благодаря поддержке семьи все же согласилась на предложение. 1 мая 2008 года был первый трудовой день, — поделилась Татьяна Кирьянова.

Она стала самостоятельно по книгам изучать технологию изготовления молочной продукции, досконально вникать во все тонкости процессов. Вначале занималась переработкой молока вдвоем со слесарем. Первую половину дня Татьяна трудилась в цехе, а после обеда делала отчеты и ремонт в конторе. Работая в таком напряженном режиме, она похудела на 10 килограммов.

— Помню первые слезы и первую истерику, мысли «зачем я взялась за это все?». Но глаза боятся, а руки делают. Со временем нашлась помощница. Она долгие годы была технологом. Мы начали все с нуля, работали над производством новых продуктов, — говорит Татьяна Кирьянова.

Татьяне Васильевне удалось подобрать коллектив, изучить производство молочной продукции. Хозяйство развивалось и увеличивало объемы реализации. Приобреталась техника, налаживались связи с поставщиками. Но вместе с тем, постепенно изнашивалось и выходило из строя старое оборудование.

— В 2012 году здание нашего завода стало не соответствовать техническому регламенту. Встать острый вопрос по ремонту или открытию чего-то нового. Я смогла пройти по одному из проектов Минсельхоза, мне выделили больше 11 миллионов на установку модульного комплекса, — поделилась Татьяна Кирьянова.

В начале 2014 года в селе Замежная открылся современный завод, оснащенный технологической линией полного цикла по приемке, переработке молока и выпуска готовой молочной продукции в индивидуальной упаковке. И самое главное – создали отличные условия для работы людей. С 5 наименований продукции пришли к 11.

Продукция хозяйства

Под маркой "Пижемка" выпускают сливочное масло, молоко, творог, крем творожный, мороженое, сметану, сливки питьевые, кефир и йогурты и сыр "Кавказский".

Продукция "Пижемки2 известна жителям Усть-Цильмы, Кельчиюра, Усть-Ижмы, Ухты, и Усинска. Фермерское хозяйство с продукцией "Пижемка" стало постоянным резидентом региональной ярмарки "Урожай" в Сыктывкаре.

— Сарафанное радио тоже сработало: один купил, рассказал двоим, те пришли и дальше пошло. Где, вы думаете, люди чаще всего узнают о продукции фермеров? На ярмарках, конечно. Это ведь не только возможность вкусности купить, но и встретиться с друзьями, пообщаться. Попробовать то, что продают. Мы всегда угощаем, — делится Татьяна Васильевна.

На производстве используется только цельное молоко. Оно считается самым полезным, потому что его обрабатывают только термически: молоко пастеризуют, то есть один раз нагревают до 70–90°C, чтобы немного продлить срок годности и избавиться от вредных микроорганизмов.

Про семейное дело

Недавно бразды правления Татьяна Васильевна передала своему сыну. Владимир Кирьянов возглавил производство и полностью отдался семейному делу.

— Счастье, что дело твоей жизни отдано в руки твоих детей. Владимир — молодой, увлеченный, с уважением относится к мнению коллег по цеху, а главное, гордится и ценит достижения нашего хозяйства. Я воспитала достойную смену и доверила ему один из самых сильных коллективов в Усть-Цилемском районе, — поделилась Татьяна Кирьянова.

— В 2022 году я окончил Вологодскую молочнохозяйственную академию. В хозяйстве работаю с 2017 года, но о том, что здесь происходит, знаю с детства. Всегда любил приходить к маме на работу. Сейчас у нас много планов, очень хочется их реализовать, — рассказал Владимир Кирьянов.

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