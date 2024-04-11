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Никогда не жившие в Коми семьи незаконно получили соцвыплаты на детей

Никогда не жившие в Коми семьи незаконно получили соцвыплаты на детей Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

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