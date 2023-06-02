Выпускники Сыктывкара рассказали, как сдавали ЕГЭ и куда планируют поступать

1 июня все выпускники 11-х классов России сдавали Единый государственный экзамен по математике. Часть школьников писала базовый экзамен. Другая часть сдавала профильную математику для дальнейшего поступления в технические вузы. Портал “Про Город Сыктывкар” узнал у школьников, насколько сложно было писать экзамен.

В сыктывкарской школе №12 1 июня организовали один из контрольно-пропускных пунктов и место проведения ЕГЭ по математике. Большая часть сдающих экзамен были ученики лицея при СГУ имени Питирима Сорокина.

Почти все участники экзамена заявили, что сдавать базовую математику было легко, так как в школе они решали более сложные варианты ЕГЭ.

Также ребята заявили, что рассчитывают в основном на положительные оценки — 5-4. Один из опрошенных рад получить и тройку, так как совершенно, с его слов, не готовился к экзамену.

Большинство сдавших в этот день математику, собираются сдавать ещё химию и биологию, так как собираются поступать на медицинский факультет.

Также все выступающие отметили, что никто из них не собирается обучаться в вузах Республики Коми.

Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” Никита Чернов на встрече главы Республики Коми с молодежью рассказал о результатах опроса и спросил у губернатора, как можно оставить молодежь в регионе.

Владимир Уйба заявил, что привить молодежи необходимость оставаться в Коми можно только делами.