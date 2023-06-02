Выпускники Сыктывкара рассказали, как сдавали ЕГЭ и куда планируют поступать

1 июня все выпускники 11-х классов России сдавали Единый государственный экзамен по математике. Часть школьников писала базовый экзамен. Другая часть сдавала профильную математику для дальнейшего поступления в технические вузы. Портал “Про Город Сыктывкар” узнал у школьников, насколько сложно было писать экзамен.
В сыктывкарской школе №12 1 июня организовали один из контрольно-пропускных пунктов и место проведения ЕГЭ по математике. Большая часть сдающих экзамен были ученики лицея при СГУ имени Питирима Сорокина.
Почти все участники экзамена заявили, что сдавать базовую математику было легко, так как в школе они решали более сложные варианты ЕГЭ.
Также ребята заявили, что рассчитывают в основном на положительные оценки — 5-4. Один из опрошенных рад получить и тройку, так как совершенно, с его слов, не готовился к экзамену.
Большинство сдавших в этот день математику, собираются сдавать ещё химию и биологию, так как собираются поступать на медицинский факультет.
Также все выступающие отметили, что никто из них не собирается обучаться в вузах Республики Коми.
Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” Никита Чернов на встрече главы Республики Коми с молодежью рассказал о результатах опроса и спросил у губернатора, как можно оставить молодежь в регионе.
Владимир Уйба заявил, что привить молодежи необходимость оставаться в Коми можно только делами.
“Уехал выпускник и уехал. Пусть получит хорошее образование не только в нашем опорном университете. Принял решение – пусть получает. Самое главное, чтобы ему было сделано от региона такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Потому что Санкт-Петербург – это много людей, не очень много хороших предложений. Казань – то же самое. Нужны условия для своих сынов!” – заявил губернатор республики.
Также глава Коми рассказал, что в Печоре будет построен Дата-центр на 300 рабочих мест. Губернатор добавил, что такая работа с высокой зарплатой привлечет наших выпускников, которые сейчас обучаются на технических специальностях за пределами региона.