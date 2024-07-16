Простой рецепт летнего салата: легкая закуска из свежих помидоров и болгарского перца
- 17:03 16 июля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Летом многие хозяйки предпочитают избегать сложных блюд с множеством ингредиентов и отдают предпочтение легким овощным и фруктовым закускам, которые можно быстро приготовить с минимальными усилиями, пишет pravda.ru.
Ингредиенты:
- Свежие помидоры — 4-5 штук
- Сладкий перец — 1 штука
- Укроп — пучок
- Чеснок — 4 зубчика
- Соль — 1 чайная ложка
- Сахар — 2 чайные ложки
- Сладкая паприка — 1 чайная ложка
- Растительное масло — 4 столовые ложки
Пошаговое приготовление:
- Нарежьте помидоры дольками и выложите их в салатник.
- Измельчите сладкий перец и чеснок в блендере до кашеобразного состояния, затем переложите массу в отдельную емкость.
- К перечно-чесночной смеси добавьте растительное масло, сахар, соль и паприку, хорошо перемешайте.
- Смешайте полученную заправку с нарезанными помидорами, затем добавьте мелко нарезанный укроп и тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Оставьте закуску настояться в холодильнике на 2 часа перед подачей.
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