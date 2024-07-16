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Простой рецепт летнего салата: легкая закуска из свежих помидоров и болгарского перца

Простой рецепт летнего салата: легкая закуска из свежих помидоров и болгарского перцаФото из архива "Про Города"

Летом многие хозяйки предпочитают избегать сложных блюд с множеством ингредиентов и отдают предпочтение легким овощным и фруктовым закускам, которые можно быстро приготовить с минимальными усилиями, пишет pravda.ru.

Ингредиенты:

  • Свежие помидоры — 4-5 штук
  • Сладкий перец — 1 штука
  • Укроп — пучок
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Сахар — 2 чайные ложки
  • Сладкая паприка — 1 чайная ложка
  • Растительное масло — 4 столовые ложки

Пошаговое приготовление:

  1. Нарежьте помидоры дольками и выложите их в салатник.
  2. Измельчите сладкий перец и чеснок в блендере до кашеобразного состояния, затем переложите массу в отдельную емкость.
  3. К перечно-чесночной смеси добавьте растительное масло, сахар, соль и паприку, хорошо перемешайте.
  4. Смешайте полученную заправку с нарезанными помидорами, затем добавьте мелко нарезанный укроп и тщательно перемешайте все ингредиенты.
  5. Оставьте закуску настояться в холодильнике на 2 часа перед подачей.

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