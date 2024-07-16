Невзрачный тюбик оказался в разы лучше премиальных: Роскачество назвало лучше марки дешевой пасты
- 17:01 16 июля
- 12+
- Служба новостей
В современном мире каждый день появляются новые премиальные продукты, обещающие чудеса за немалые деньги. Однако найти нечто действительно стоящее и доступное по цене — настоящая редкость. Недавно Роскачество провело масштабное исследование и открыло зубную пасту, которая не только отбеливает зубы лучше дорогих аналогов, но и стоит сущие копейки.
Это открытие может изменить ваше представление о том, что качественный уход за полостью рта не обязательно должен быть дорогим удовольствием. В данной статье мы расскажем об удивительной зубной пасте, которая не уступает по эффективности дорогим продуктам.
Зубная паста «Лесной Бальзам», произведенная Unilever (China) Limited для ООО «Юнилевер Русь», показала впечатляющие результаты. Лабораторные испытания подтвердили, что паста безопасна, не содержит опасных тяжелых металлов и соответствует всем микробиологическим требованиям. Она обладает высоким очищающим (60,6%) и противовоспалительным (59,9%) действием, а также снижает кровоточивость десен на 65%. Хотя степень отбеливания зубов составляет всего 5,4%, что ниже стандартов ГОСТ, паста по-прежнему эффективна.
Содержание фторида, который снижает риск кариеса и восстанавливает эмаль, соответствует установленным нормам. Паста не вызывает раздражений и аллергических реакций, её pH не нарушает кислотно-щелочной баланс полости рта и не повреждает эмаль. В её составе отсутствуют сахароза и другие легкоусвояемые углеводы.
Паста продается в тюбиках объемом 130 граммов с герметичной фольгой. Она имеет белый цвет с синими и зелеными полосками, приятный мятный запах и освежающий вкус. Вся необходимая информация, включая состав, дату производства и срок годности, указана на упаковке.
Таким образом, выбирая «Лесной Бальзам», вы получаете качественный уход за полостью рта по доступной цене, не уступающий дорогим аналогам, пишет pg12.ru.
Читайте также:
- Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для ваших огурцов на весь сезон
- Пенсии повышаются, указ уже подписан: Голикова огласила новый размер выплат пенсионерам
- Клещи и близко не подберутся: средство за 45 рублей защищает лучше магазинного аэрозоля
- Россияне танцуют от радости: еще 6 выходных дней ждут нас в июле 2024. Решение принято
- Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в сказке