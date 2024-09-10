Сливы будут родить вдвое лучше: сделайте это с деревом до наступления холодов

Осенний уход за сливой является не менее важным, чем летний и весенний. И именно он закладывает основу будущего богатого урожая, поэтому не стоит забывать о нем.

Слива – это плодовое дерево, которое можно найти на многих участках украинских дачников, ведь ее плоды не только очень вкусные и сочные, но и насыщенные питательными веществами. Впрочем, для того, чтобы насладиться ими, сначала нужно позаботиться о самом дереве и уход за ним.