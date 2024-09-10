В Коми племянница взяла четыре микрозайма на своего дядю в тайне от него

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В отделение полиции ОМВД России по Сосногорску обратился 63-летний горожанин с жалобой на мошенничество. Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что получил письма с требованиями погасить задолженности по кредитам, которые он никогда не оформлял. О подробностях сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, по информации ведомства, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – 30-летнюю женщину, жительницу Сосногорского района, которая оказалась племянницей потерпевшего. Воспользовавшись личными данными родственника, она скачала на свой телефон мобильное приложение микрофинансовой компании от его имени и взяла четыре займа на общую сумму 175 тысяч рублей. Полученные средства она использовала для своих нужд.