Стало известно о гибели еще одного бойца из Коми в зоне СВО

Вчера, 9 сентября, стало известно о гибели ещё одного военного в зоне СВО. Речь идет о рядовом Николае Голубове. Трагичную новость подтвердил в своём телеграм-канале глава региона Владимир Уйба. Николай Голубов родился в Ухте. До призыва на фронт жил и трудился в посёлке Шудаяг. На фронте он выполнял боевые задачи в должности гранатометчика штурмового отделения.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

"Вечная память Николаю Николаевичу Голубову», – написал Владимир Уйба.

Напомним, ранее в Коми для участников СВО в регион поступила первая партия шагающих инвалидных кресел. На получение ещё нескольких аналогичных средств передвижения отправлен запрос в Москву, сообщили в фонде "Защитники Отечества".