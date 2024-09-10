Стало известно о гибели еще одного бойца из Коми в зоне СВО
- 08:30 10 сентября
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- Татьяна Зубова
Вчера, 9 сентября, стало известно о гибели ещё одного военного в зоне СВО. Речь идет о рядовом Николае Голубове.
Трагичную новость подтвердил в своём телеграм-канале глава региона Владимир Уйба. Николай Голубов родился в Ухте. До призыва на фронт жил и трудился в посёлке Шудаяг. На фронте он выполнял боевые задачи в должности гранатометчика штурмового отделения.
Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.
"Вечная память Николаю Николаевичу Голубову», – написал Владимир Уйба.
Напомним, ранее в Коми для участников СВО в регион поступила первая партия шагающих инвалидных кресел. На получение ещё нескольких аналогичных средств передвижения отправлен запрос в Москву, сообщили в фонде "Защитники Отечества".
Кроме этого, в Коми ввели новую меру поддержки для семей участников военной спецоперации. Теперь родные бойцов, проживающие с ними в одном доме, имеют право на выплату для покупки дров. На сегодняшний день размер выплаты составляет около четырёх тысяч рублей.