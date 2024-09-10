В Коми разыскивают двух подростков

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Отдел полиции Прилузского района начал поисковые мероприятия в связи с исчезновением двух несовершеннолетних. Лю дом сообщает Комиинформ со ссылкой на МВД Коми. Согласно предоставленным данным, 9 сентября около половины шестого вечера два мальчика 15 и 12 лет ушли из своего дома в селе Объячево и до настоящего момента не вернулись. Речь идет об Игоре Барабанове и Александре Дзигунове.

Игорю Барабанову 15 лет. Парень обладает ростом 155-160 см, телосложение - худощавое, тёмные волосы. В день исчезновения был одет в черную футболку и шорты марки "Адидас", на ногах - черно-белые кроссовки.

Александру Дзигунову 12 лет, его рост около130-135 см. У парня худощавое телосложение, светло-русые волосы. Был одет в желтую футболку и зеленые камуфлированные шорты. На ногах также черно-белые кроссовки.

Поисковики обращаются ко всем жителям региона, владеющим какой-либо актуальной информацией о местонахождении детей, в срочном порядке передать данные в дежурную часть по телефону: 8(82133)23902, или "02". Также для связи доступен номер 89993630184.