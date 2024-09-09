"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили худшие марки корма для питомцев

Фото из архива "Про Города"

Эксперты Роскачества выявили массовые несоответствия на рынке сухих кормов для кошек, выяснив, что более дешевые корма зачастую оказываются лучше по качеству, чем их дорогие аналоги, позиционируемые как премиум-класс. В исследование вошли корма с куриным вкусом — это наиболее популярный выбор у покупателей. Всего было изучено 25 брендов.

Безопасен ли корм?

Каким бы питательным и насыщенным полезными веществами ни был корм, если он небезопасный, любимого питомца кормить им нельзя! Именно поэтому в исследовании особое внимание было уделено наличию в корме токсичных элементов, нитритов, радионуклидов, тяжелых металлов (ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь), а также микробиологическим показателям, среди которых общая бактериальная обсемененность, энтеробактерии, сальмонеллы, токсинообразующие анаэробы (все это возбудители различных инфекций), кишечная палочка и другие. Ни в одном исследовании мы не обнаружили превышений по перечисленным параметрам.

Однако к некоторым товарам есть замечания, перечислим их:

Обнаружены превышения по металломагнитной примеси

В корм при переработке муки может попадать металломагнитная стружка. По ГОСТу сухой корм не должен содержать частиц размером до 2 мм и с острыми режущими краями. Согласно стандарту Роскачества, их должно быть не более 20 мг/кг. В недавнем исследовании выявили повышенное содержание таких фрагментов в кормах 2 ТМ. Вся обнаруженная примесь была диаметром менее 2 мм и не была острой, то есть данное отклонение не является нарушением требования ГОСТа.

Выявлены микотоксины

В восьми товарах из исследования 2023 года нашли микотоксин фумонизин В1 – хотя на общую токсичность это не повлияло. Микотоксин повреждает печень и почки животных.

Обнаружены следы пестицидов и антибиотиков

В некоторых образцах было определено наличие следовых количеств различных пестицидов. Так, в ходе исследования их обнаружили в 17 кормах! Это дельтаметрин, хлормекват-хлорид, пиримифос-метил и другие пестициды, которые, по всей видимости, перешли в корм из растительного сырья (круп, сухих овощей и других растительных компонентов). Химикаты могли применяться как при выращивании, так и при хранении готовой продукции для защиты от насекомых.

Следы антибиотиков нашли в трех товарах. Допустимое количество пестицидов в корме для кошек не нормируется на законодательном уровне, а антибиотики допустимы в следовых количествах. В любом случае товары с данными замечаниями не могут претендовать на Знак качества.

В кормах не хватает селена и калия

Массовая доля натрия, кальция, общего фосфора, магния, железа, меди, йода, марганца и цинка во всех кормах соответствует нормам. Но по другим элементам есть отклонения.

Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Сanin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit, Winner не соответствуют ГОСТу по массовой доле селена, а Best Dinner, помеченный как корм для котят, не соответствует массовой доле селена для растущего организма.

У кормов «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner, Probalance несоответствие по массовой доле калия – минерала меньше, чем должно быть. Подробнее – в карточках товаров (вкладка «Рейтинг»).

При регулярном потреблении такого корма кошке может не хватать селена или калия.

Есть ли мясо в корме?

Многие потребители не верят, что в корм кладут мясную часть.

К сожалению, на сегодня аккредитованных методик для определения этого показателя нет, тем не менее в Роскачестве решили проверить наличие мясной части по косвенным показателям. В 11 из 13 товаров (с указанным процентом мясной части) специалисты заподозрили недостаток мяса.

Реакция производителей

О результатах исследования Роскачество уведомило всех производителей, импортеров, а также представителей торговых сетей и маркетплейсов, где был закуплен корм.

Представители ТМ Onto Pet Food, в корме которой заявленное содержание витамина Е не соответствовало фактическому, очень серьезно отнеслись к результатам испытаний, провели внутреннюю проверку и корректирующие мероприятия на производстве. Производитель сообщил, что подаст заявку на повторное исследование, когда в продажу выйдет следующая партия с улучшенными характеристиками.

«Яндекс Маркет» и Ozon скрыли карточки товаров, не соответствующих обязательным требованиям.

Представители ТМ «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food, «ВкусВилл» сообщили, что провели внутреннее расследование. Производитель – АО «Гатчинский ККЗ» (ТМ «Наша марка») – рассматривает возможность привести состав в соответствие со стандартом Роскачества.

ООО «Гранд-Альфа» (выпускает корм под маркой Best Dinner, где обнаружили несоответствие фактических данных заявленным в маркировке) сообщило, что прекратило сотрудничество с заводом-изготовителем еще в декабре 2022 года.

Торговая сеть «Ашан» провела внутреннюю проверку на заводе-изготовителе кошачьего корма собственной торговой марки «Каждый день». По результатам изготовитель направил план корректирующих мероприятий. На производстве проводится пересмотр показателей изготовления продукции в соответствии с повышенными требованиями ГОСТ Р 55453 от 2022 года.