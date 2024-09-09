Житель Вуктыла заплатит большой штраф за вождение без прав

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Житель Вуктыла оштрафован за управление автомобилем без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Житель Вуктыла оштрафован за управление автомобилем без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Так, по данным ведомства, 25-летний мужчина был лишен права на управление транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев по постановлению мирового судьи, которое вступило в силу 1 июня 2024 года. Однако, уже 13 июля этого года обвиняемый снова сел за руль машины.

При рассмотрении дела о нарушении, мировой судья Вуктыльского судебного участка установил и доказал факт совершения правонарушения и вину мужчины, нарушившего ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. Судья вынес решение о наложении штрафа в размере 30 000 рублей.