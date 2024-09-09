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Житель Вуктыла заплатит большой штраф за вождение без прав

Житель Вуктыла заплатит большой штраф за вождение без правФото из архива

Житель Вуктыла оштрафован за управление автомобилем без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Житель Вуктыла оштрафован за управление автомобилем без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Так, по данным ведомства, 25-летний мужчина был лишен права на управление транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев по постановлению мирового судьи, которое вступило в силу 1 июня 2024 года. Однако, уже 13 июля этого года обвиняемый снова сел за руль машины.

При рассмотрении дела о нарушении, мировой судья Вуктыльского судебного участка установил и доказал факт совершения правонарушения и вину мужчины, нарушившего ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. Судья вынес решение о наложении штрафа в размере 30 000 рублей.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном дорожно-транспортном происшествии под Ухтой. На трассе столкнулись две иномарки. Один из водителей погиб. По информации пресс-службы ГИБДД по Коми, второй владелец авто был в состоянии алкогольного опьянения.

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