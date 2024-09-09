Геннадий Шарыгин назначен директором регионального управления Почты России Коми
- 23:20 9 сентября
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Согласно сообщению «ГТРК Коми Гор», Геннадий Шарыгин был назначен новым руководителем регионального управления Почты России в Республике Коми.
Ранее он выполнял обязанности заместителя директора по оперативному управлению.
Как следует из данных издания, перед Шарыгиным стоят обширные задачи, включая обновление отделений, повышение качества обслуживания клиентов и развитие новых сервисов.
Следует напомнить, что Геннадий Шарыгин, родившийся 10 марта 1979 года в Санкт-Петербурге, окончил обучение в Сыктывкарском государственном университете и обладает значительным опытом работы в управленческих должностях.
Напомним, в столичном поселке Коми в Верхней Максаковке обустраивают пожарный водоем. Подземный резервуар составит более 100 кубометров.