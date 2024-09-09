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Геннадий Шарыгин назначен директором регионального управления Почты России Коми

Геннадий Шарыгин назначен директором регионального управления Почты России КомиФото из архива

Согласно сообщению «ГТРК Коми Гор», Геннадий Шарыгин был назначен новым руководителем регионального управления Почты России в Республике Коми.

Ранее он выполнял обязанности заместителя директора по оперативному управлению.

Как следует из данных издания, перед Шарыгиным стоят обширные задачи, включая обновление отделений, повышение качества обслуживания клиентов и развитие новых сервисов.

Следует напомнить, что Геннадий Шарыгин, родившийся 10 марта 1979 года в Санкт-Петербурге, окончил обучение в Сыктывкарском государственном университете и обладает значительным опытом работы в управленческих должностях.

Напомним, в столичном поселке Коми в Верхней Максаковке обустраивают пожарный водоем. Подземный резервуар составит более 100 кубометров.

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