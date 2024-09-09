Геннадий Шарыгин назначен директором регионального управления Почты России Коми

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Согласно сообщению «ГТРК Коми Гор», Геннадий Шарыгин был назначен новым руководителем регионального управления Почты России в Республике Коми. Ранее он выполнял обязанности заместителя директора по оперативному управлению.

Как следует из данных издания, перед Шарыгиным стоят обширные задачи, включая обновление отделений, повышение качества обслуживания клиентов и развитие новых сервисов.

Следует напомнить, что Геннадий Шарыгин, родившийся 10 марта 1979 года в Санкт-Петербурге, окончил обучение в Сыктывкарском государственном университете и обладает значительным опытом работы в управленческих должностях.