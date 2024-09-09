В Коми спрос на утепление балконов вырос в 14 раз
- 22:45 9 сентября
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- Инесса Богатая
Согласно данным платформы Авито Услуги, в августе 2024 года жители Коми показали повышение интереса к остеклению балконов на 50% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Помимо этого, отметим, что в период с августа прошлого года по август текущего года значимость утепления балконов теплоизоляционными панелями возросла в 14 раз (на 1300%). Также жители Коми активно заказывают замену резинового или силиконового профиля для улучшения герметичности конструкций и предотвращения проникновения холодного воздуха, пыли, влаги и шума; спрос на данную услугу увеличился на 350%.
"Современные технологии дают возможность преобразовать балкон в уютное и комфортное пространство для отдыха или работы. В нашем климате это особенно важно, поскольку правильное утепление и герметизация позволяют существенно снизить теплопотери", - — прокомментировала Светлана Филимонова, руководитель направления "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.
Также добавим, что замена оконной фурнитуры, включая ручки, петли, уплотнители, замки и другие элементы, показала рост популярности за год на 400%.
Облицовка откосов пластиковыми ПВХ панелями стала заметно популярнее, увеличившись на 75% за год. Применение ПВХ панелей улучшает устойчивость конструктивных элементов к воздействию влаги, температурным колебаниям и механическим повреждениям. Наряду с этим, россияне продолжают устанавливать на балконах деревянные рамы, нуждающиеся в защите от внешних условий; спрос на покраску деревянных окон увеличился в 4, 5 раза за год.