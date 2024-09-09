В Коми спрос на утепление балконов вырос в 14 раз

Согласно данным платформы Авито Услуги, в августе 2024 года жители Коми показали повышение интереса к остеклению балконов на 50% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Помимо этого, отметим, что в период с августа прошлого года по август текущего года значимость утепления балконов теплоизоляционными панелями возросла в 14 раз (на 1300%). Также жители Коми активно заказывают замену резинового или силиконового профиля для улучшения герметичности конструкций и предотвращения проникновения холодного воздуха, пыли, влаги и шума; спрос на данную услугу увеличился на 350%.