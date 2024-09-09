В детских садах Коми работают всего трое мужчин-воспитателей
- 01:00 10 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми на одного воспитателя приходится 11 дошкольников. Эту информацию предоставили в Комистате.
В 2023 году в детских садах республики работали четыре тысячи воспитателей, из которых 22% составляли молодые специалисты до 35 лет. Мужчин среди воспитателей было всего трое.
Из всех воспитателей только треть имела высшее педагогическое образование.
Отметим, что в Коми увеличился спрос на работников обслуживающего персонала – было создано около 500 новых вакансий, что на 88% больше по сравнению с прошлым годом.
На второй позиции по росту спроса – специалисты в области финансов и бухгалтерии, их востребованность возросла на 72%. На данный момент местные компании искали более сотни новых сотрудников в этой сфере.
Третье место заняли работники автобизнеса с увеличением спроса на 59%.
Также наблюдается рост спроса на специалистов в ИТ-секторе: в Коми спрос на "айтишников" увеличился на 54%.