В детских садах Коми работают всего трое мужчин-воспитателей

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В Коми на одного воспитателя приходится 11 дошкольников. Эту информацию предоставили в Комистате. В 2023 году в детских садах республики работали четыре тысячи воспитателей, из которых 22% составляли молодые специалисты до 35 лет. Мужчин среди воспитателей было всего трое.

Из всех воспитателей только треть имела высшее педагогическое образование.

Отметим, что в Коми увеличился спрос на работников обслуживающего персонала – было создано около 500 новых вакансий, что на 88% больше по сравнению с прошлым годом.

На второй позиции по росту спроса – специалисты в области финансов и бухгалтерии, их востребованность возросла на 72%. На данный момент местные компании искали более сотни новых сотрудников в этой сфере.

Третье место заняли работники автобизнеса с увеличением спроса на 59%.