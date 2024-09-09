Шедевр советских поваров: легендарные школьные котлеты — уникальная рецептура
- 17:03 9 сентября
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Почему же котлетки из школьной столовой советского периода были такими незабываемыми, имели специфический вкус, который до сих пор помнят многие из нас. Простота в приготовлении и ингредиентах придает определенный шарм этому блюду.
Нам понадобятся 1 кг мясного фарша, 500 г ржаного черного хлеба, 3 больших луковицы, 4 зубчика чеснока, 4 яйца, соль, перец по вкусу.
С хлеба обязательно срезаю корки и размягчаю его в холодной воде, лук с чесноком обязательное нужно измельчить. Добавляю в фарш яйца, хлеб, чеснок, лук, специи.
Все ингредиенты тщательно смешиваем и отбиваем. Из срезанных корок от хлеба можно сделать панировочные сухари. Из фарша формирую котлеты, панируем их в сухарях.
Котлеты готовим в духовке при температуре 180-200 градусов примерно 30-40 минут. В противень добавляем немного воды, чтобы они не пригорели. Котлетки с тем самым вкусом готовы, пишет nord-news.ru.