Шедевр советских поваров: легендарные школьные котлеты — уникальная рецептура

Почему же котлетки из школьной столовой советского периода были такими незабываемыми, имели специфический вкус, который до сих пор помнят многие из нас. Простота в приготовлении и ингредиентах придает определенный шарм этому блюду.

Нам понадобятся 1 кг мясного фарша, 500 г ржаного черного хлеба, 3 больших луковицы, 4 зубчика чеснока, 4 яйца, соль, перец по вкусу.