В Сыктывкаре разыскивают электросамокатчика, что сбил ребенка и скрылся

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре произошел инцидент, в результате которого 13-летняя девочка получила травмы вследствие столкновения с водителем электросамоката. Как сообщили представители Госавтоинспекции Коми, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера 9 сентября, ровно в три часа дня. Неизвестный водитель электросамоката двигался по тротуару улицы Куратова в сторону улицы Ленина от улицы Интернациональной.

В районе дома №167 на улице Интернациональной электросамокатчик сбил пешехода, после чего скрылся с места аварии.

Сбитая девочка 2010 года отделалась ушибом правого предплечья, потому госпитализация юной пострадавшей не потребовалась. Позднее подросток в сопровождении родителей самостоятельно обратилась к врачам за медпомощью. В настоящее время проводится розыск водителя электросамоката.