В Сыктывкаре разыскивают электросамокатчика, что сбил ребенка и скрылся
- 09:50 10 сентября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре произошел инцидент, в результате которого 13-летняя девочка получила травмы вследствие столкновения с водителем электросамоката.
Как сообщили представители Госавтоинспекции Коми, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера 9 сентября, ровно в три часа дня. Неизвестный водитель электросамоката двигался по тротуару улицы Куратова в сторону улицы Ленина от улицы Интернациональной.
В районе дома №167 на улице Интернациональной электросамокатчик сбил пешехода, после чего скрылся с места аварии.
Сбитая девочка 2010 года отделалась ушибом правого предплечья, потому госпитализация юной пострадавшей не потребовалась. Позднее подросток в сопровождении родителей самостоятельно обратилась к врачам за медпомощью. В настоящее время проводится розыск водителя электросамоката.
Напомним, в этот же день в другой аварии в Сыктывкаре авто-леди на Opel столкнулась с пожарной машиной, в результате чего иномарка опрокинулась на крышу. Несмотря на столько серьезное ДТП, женщина отделалась лишь острой редакцией на стресс.