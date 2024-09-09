В Коми почти 40 волонтеров искали двоих потерявшихся грибников

В лесу возле Нювчима 36 человек искали двоих грибников. Два пенсионера, старшему из которых было 85 лет, провели в лесу двое суток. Их поисками занимались местные жители и волонтеры.

История об их спасении была опубликована в социальных сетях поисковым отрядом "ЛизаАлерт" в Коми.

Заявка о пропаже двух пожилых грибников в поселке Нювчим Сыктывдинского района поступила на горячую линию волонтеров 27 августа. Сообщалось, что родители знакомого заявительницы ушли в лес и не вернулись, с вечера 26 августа связи с ними не было, а на месте осталась лишь машина. Несмотря на наличие мобильного телефона у заблудившихся, связь с ними отсутствовала.

Ситуацию усложняло то, что местоположение машины и точка входа в лес были известны только сыну пропавшего, который начал поиски самостоятельно после звонка по номеру 112 и вскоре также пропал из вида. Волонтеры не могли определить конкретную область для поиска без координат, что мешало заказать карты и проанализировать местность. Спасатели из "СПАС-Коми" также потеряли связь с сыном пропавших, поэтому они вынуждены были ездить по всему лесу в поисках машины.

Днем 27 августа удалось связаться с сыном пропавших, и он сообщил координаты автомобиля. Также узнали, что местные грибники видели двух собак, бегущих из леса в сторону Нювчима, которые могли быть с пропавшими.

Когда связь с сыном была восстановлена, удалось определить точку для активного поиска. Вечером прибыли добровольцы из Сыктывкара, к месту поиска они добирались на внедорожниках. Всего в поисках участвовало 36 человек. В лесу работали на отклик: выкрикивали имена пропавших, надеясь на ответ. Около полуночи стало известно, что волонтеры слышат лай собак. Направление проверили, но больше звуков не было.

В начале второго часа ночи 28 августа группа нашла пропавших. Поскольку не было ясно, могут ли найденные пенсионеры передвигаться самостоятельно, к ним отправили еще одну группу на УАЗе для эвакуации. Выяснилось, что они в порядке и способны идти сами.