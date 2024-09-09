Выяснилось кому в Коми проще всего найти работу
- 17:30 9 сентября
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- Инесса Богатая
Эксперты hh.ru проанализировали состояние рынка труда за месяц и выявили, кому сейчас легче всего найти работу благодаря высокому спросу со стороны работодателей. Об этом информирует издание "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.
Согласно данным, работодатели из Коми в течение месяца искали более 4 тысяч новых сотрудников. Это на 19% больше в годовом исчислении по сравнению с началом осени 2023 года.
Особенно заметно увеличился спрос на работники обслуживающего персонала – работодатели этого сектора создали до 500 новых вакансий, что на 88% больше, чем в предыдущем году.
На втором месте по увеличению спроса находятся специалисты в области финансов и бухгалтерии – их востребованность выросла на 72%. Недавно местные компании искали более сотни новых сотрудников в этой сфере.
На третьей позиции по росту потребности оказались работники автобизнеса с увеличением спроса на 59%.
ИТ-сектор также нуждается в новых специалистах: в Коми спрос на айтишников возрос на 54%.