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Выяснилось кому в Коми проще всего найти работу

Выяснилось кому в Коми проще всего найти работуФото из архива

Эксперты hh.ru проанализировали состояние рынка труда за месяц и выявили, кому сейчас легче всего найти работу благодаря высокому спросу со стороны работодателей. Об этом информирует издание "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.

Согласно данным, работодатели из Коми в течение месяца искали более 4 тысяч новых сотрудников. Это на 19% больше в годовом исчислении по сравнению с началом осени 2023 года.

Особенно заметно увеличился спрос на работники обслуживающего персонала – работодатели этого сектора создали до 500 новых вакансий, что на 88% больше, чем в предыдущем году.

На втором месте по увеличению спроса находятся специалисты в области финансов и бухгалтерии – их востребованность выросла на 72%. Недавно местные компании искали более сотни новых сотрудников в этой сфере.

На третьей позиции по росту потребности оказались работники автобизнеса с увеличением спроса на 59%.

ИТ-сектор также нуждается в новых специалистах: в Коми спрос на айтишников возрос на 54%.

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