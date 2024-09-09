Выяснилось кому в Коми проще всего найти работу

Эксперты hh.ru проанализировали состояние рынка труда за месяц и выявили, кому сейчас легче всего найти работу благодаря высокому спросу со стороны работодателей. Об этом информирует издание "Комиинформ" со ссылкой на hh.ru.

Согласно данным, работодатели из Коми в течение месяца искали более 4 тысяч новых сотрудников. Это на 19% больше в годовом исчислении по сравнению с началом осени 2023 года.