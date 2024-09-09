Житель Коми хотел провести ночь вместе с "жрицей любви", но лишился 15 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД в Ухте обратился 25-летний работник местной ремонтной мастерской. Он сообщил сотрудникам полиции, что пытался воспользоваться интимными услугами, но был обманут мошенниками.

О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.