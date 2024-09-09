Житель Коми хотел провести ночь вместе с "жрицей любви", но лишился 15 тысяч рублей
- 16:30 9 сентября
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- Инесса Богатая
В дежурную часть ОМВД в Ухте обратился 25-летний работник местной ремонтной мастерской. Он сообщил сотрудникам полиции, что пытался воспользоваться интимными услугами, но был обманут мошенниками.
О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Так, по информации ведомства, молодой человек объяснил, что нашел на интернет-сайте подходящую девушку и позвонил по указанному номеру. Женщина на другом конце провода озвучила стоимость услуги и пояснила, что необходима предоплата в размере 5, 5 тысяч рублей. Позже поступила еще одна финансовая просьба от "менеджера интим-салона" — перевести аванс размером 10 тысяч рублей за безопасность и транспортные расходы "жрицы любви". У ухтинца не нашлось нужной суммы, и он решил взять микрозаймы.
Потерпевший перевел более 15 тысяч рублей на счет мошенников. Но девушка так и не приехала в оговоренное время, а все контактные номера оказались заблокированы.
По данному инциденту следователь возбудил уголовное дело по факту мошенничества.