Отделалась испугом: стали известны подробности аварии в Сыктывкаре, где женщина опрокинулась на иномарке

Фото очевидцев

Стали известны подробности аварии в Сыктывкаре, где женщина опрокинулась на иномарке. Как уточнили в УГИБДД МВД по Коми, дорожно-транспортное происшествие зафиксировали вчера, 9 сентября, в около восьми часов вечера. Авто-леди 1988 года рождения, находясь за рулем автомобиля Opel MOKKA, двигалась по улице Почтовая со стороны улицы Северная в направлении улицы Школьная.

На регулируемом перекрестке улиц Школьная и Почтовая, несмотря на зеленый сигнал светофора, женщина не уступила дорогу пожарной автоцистерне (автомобилем АЦ), водитель которой "мчался" по улице Школьная с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В результате произошло столкновение двух авто. От удара Opel перевернулся посреди проезжей части.

Несмотря на столь серьёзную последствия аварии, водитель Opel практически не пострадала. Женщине диагностировали лишь реакцию на стресс, и потому госпитализация не понадобилась. При столкновении нарушительница была пристегнута ремнем безопасности.