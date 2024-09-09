За прошедшую неделю мошенники выманили у жителей Коми более 25 миллионов рублей

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За прошедшую неделю преступники ввели в заблуждение 48 жителей Республики Коми, похитив в общей сложности более 25 миллионов рублей. В 32 случаях граждане знали о мошеннических схемах, но не смогли устоять перед напором аферистов по телефону. О подробностях сообщили в МВД по Коми.

Так, по информации ведомства, 55-летняя медсестра из Сыктывкара поддалась инсценированному мошенниками спектаклю в мессенджере, где мнимые сотрудники правоохранительных органов, банков и Росфинмониторинга пытались убедить ее в необходимости принятия определенных мер. На протяжении десяти дней ее запугивали несанкционированными кредитами, вследствие чего женщина перевела на неизвестные счета более 3, 4 миллиона рублей, из которых 400 тысяч рублей были ее личными накоплениями, а остальное – взятые в долг средства.

Также 48-летний сварщик из Инты пал жертвой обмана и потерял 3, 2 миллиона рублей, которые занимал в семи различных финансовых организациях. Следуя советам мошенника, притворившегося администратором портала "Госуслуг", он не раскрывал истинных целей при оформлении кредитов. Как только его кредитные возможности были исчерпаны, аферисты прекратили общение и отключили телефоны.

Житель Воркуты также стал жертвой мошенников, переведя на «безопасный счет» свыше 1 миллиона рублей кредитных средств и 44 тысячи рублей своих сбережений. Ему звонили якобы сотрудники банка, утверждавшие, что его персональные данные стали доступными третьим лицам и что ему угрожает финансовая катастрофа. Чтобы избежать этого, его убедили взять кредиты и перевести деньги на "безопасный" счёт.

Также популярна схема мошенничества, основанная на вложении денег в фальшивые инвестиционные проекты. Так, 47-летняя жительница столицы вложила более 650 тысяч рублей в ненастоящую торговую платформу в надежде улучшить свое финансовое положение. Когда она попыталась вывести свои "заработки", служащие якобы брокерской фирмы начали чинить препятствия и в итоге заблокировали и её аккаунт, и свои контакты.