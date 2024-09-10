В Сыктывкаре могут начать лишать депутатов-иноагентов пенсии
- 11:45 10 сентября
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- Инесса Богатая
В случае, если сыктывкарские депутаты приобретут статус иностранных агентов, они будут лишены пенсионного обеспечения. Такой проект обсуждался на заседании постоянных комиссий городского совета.
Об этом сообщает "БНК".
Так, этот проект направлен на приведение правил пенсионного обеспечения депутатов, входящих в органы местного самоуправления, выборных должностных лиц, занимающих постоянные должности, а также председателя, его заместителя и аудитора контрольно-счетного органа Сыктывкара в соответствие с действующим законодательством Республики Коми.
В соответствии с нынешними нормами, те, кто занимал муниципальные должности, имеют право на получение пенсии за выслугу лет при условии, что они отработали в органах местного самоуправления столицы не менее четырех лет и имеют стаж муниципальной службы от 10 до 15 лет и более.