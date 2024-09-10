В Сыктывкаре могут начать лишать депутатов-иноагентов пенсии

Так, этот проект направлен на приведение правил пенсионного обеспечения депутатов, входящих в органы местного самоуправления, выборных должностных лиц, занимающих постоянные должности, а также председателя, его заместителя и аудитора контрольно-счетного органа Сыктывкара в соответствие с действующим законодательством Республики Коми.

В соответствии с нынешними нормами, те, кто занимал муниципальные должности, имеют право на получение пенсии за выслугу лет при условии, что они отработали в органах местного самоуправления столицы не менее четырех лет и имеют стаж муниципальной службы от 10 до 15 лет и более.