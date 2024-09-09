В Коми подростку запретили посещать развлекательные мероприятия из-за ложного сигнала о минировании

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16-летнему жителю Ухты применили принудительные воспитательные меры из-за подстрекательства к передаче заведомо ложной информации о теракте. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе судов Коми. Так, по информации ведомства, в феврале подросток, находясь на учебе в Сосногорском технологическом техникуме, через Телеграмм попросил неустановленное лицо отправить электронное письмо от имени студента техникума на почту учебного заведения с ложным сообщением о минировании. Сообщение о взрыве действительно пришло с требованием перевести 2 000 000 рублей, что вызвало прекращение учебного процесса, эвакуацию здания и вызов спецслужб.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, раскаялся и согласился возместить расходы, связанные с выездом на место происшествия. Суд, учитывая положительные характеристики молодого человека и его первое правонарушение, решил прекратить уголовное дело и освободить несовершеннолетнего от уголовной ответственности. Суд установил принудительные меры воспитательного характера на 8 месяцев: ограничение досуга, запрет выхода ночью, посещения дискотек и развлекательных мероприятий, а также ресторанов, ночных клубов, баров и кафе. Подросток передан под надзор матери.

Кроме того, был конфискован мобильный телефон в доход государства. В случае нарушений этих мер воспитательного воздействия несовершеннолетний может быть привлечен к уголовной ответственности.