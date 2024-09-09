Только опытные повара знают этот секрет: добавляю в фарш 3 ложки этого — котлеты получаются нежными и сочными

Каждая хозяйка задумывалась как улучшить фарш для котлет. Многие знают о добавлении соды, но вот про крахмал почти никто не слышал. Профессиональные кулинары и шеф-повара давно пользуются этим способом. Использование крахмала в разы улучшает фарш для котлет.

По словам канала «Кулинарный техникум» этот простой компонент поможет добиться желанной текстуры фарша. Зачастую при использовании яиц смесь получается слишком жидкой, а котлетки выходят чересчур плотными. Если же заменить яйца на крахмал, то котлеты не будут терять форму во время жарки, при этом останутся сочными и нежными.