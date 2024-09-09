Только опытные повара знают этот секрет: добавляю в фарш 3 ложки этого — котлеты получаются нежными и сочными
- 21:33 9 сентября
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- Служба новостей
Каждая хозяйка задумывалась как улучшить фарш для котлет. Многие знают о добавлении соды, но вот про крахмал почти никто не слышал. Профессиональные кулинары и шеф-повара давно пользуются этим способом. Использование крахмала в разы улучшает фарш для котлет.
По словам канала «Кулинарный техникум» этот простой компонент поможет добиться желанной текстуры фарша. Зачастую при использовании яиц смесь получается слишком жидкой, а котлетки выходят чересчур плотными. Если же заменить яйца на крахмал, то котлеты не будут терять форму во время жарки, при этом останутся сочными и нежными.
Благодаря крахмалу готовое блюдо будет дольше храниться. С этим ингредиентом котлеты спокойно сохранят все свои вкусовые качества на несколько дней. Крахмал сохранит всю свежесть и ароматность блюда.
На 500г сырого фарша добавляйте по 3–4 ст. ложки картофельного или кукурузного крахмала. Эти пропорции помогут вам приготовить идеальные котлеты. Крахмал сохранить всю влагу внутри, благодаря чему котлеты получатся намного сочнее, пишет nord-news.ru.