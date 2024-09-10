В Коми продолжает держаться теплая погода

Так, в ночное и утреннее время в отдельных районах может наблюдаться туман. Ветер будет дуть с юго-запада, переходя на южное направление со скоростью 2-7 метров в секунду, на некоторых северо-восточных территориях возможно усиление ветра до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, при прояснениях возможно понижение до +1…+6 градусов. В дневные часы столбик термометра поднимется до +20…+25 градусов, местами на северо-востоке +15…+20°С.