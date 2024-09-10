В Коми продолжает держаться теплая погода
- 06:30 10 сентября
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- Татьяна Зубова
10 сентября в Республике Коми ожидается переменная облачность с преобладанием сухой погоды, за исключением крайнего северо-востока, где ночью возможны небольшие дожди.
Подробнее о погоде рассказали специалисты регионального ЦГМС.
Так, в ночное и утреннее время в отдельных районах может наблюдаться туман. Ветер будет дуть с юго-запада, переходя на южное направление со скоростью 2-7 метров в секунду, на некоторых северо-восточных территориях возможно усиление ветра до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, при прояснениях возможно понижение до +1…+6 градусов. В дневные часы столбик термометра поднимется до +20…+25 градусов, местами на северо-востоке +15…+20°С.
В Сыктывкаре 10 сентября осадков не предвидится. Ветер будет юго-западного и южного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, а днем поднимется до +22…+24°С.