Икра «заморская» по советскому рецепту: потрясающая закуска из баклажан — вкуснее ничего не пробовала
- 21:30 9 сентября
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- Служба новостей
Рецепту уже очень много лет, поэтому даже не сомневайтесь
Если вы любите баклажаны так же как люблю их я, то вы просто обязаны приготовить баклажанную икру по этому рецепту. Идеальные пропорции. Икра не течет, растительное масло не льется рекой, жирность не зашкаливает, соль идеальна по вкусу. Даже самые привередливые гости останутся довольны.
Для баклажанной икры нам понадобится репчатый лук (1 кг), сладкий (1 кг) и острый перцы (по вкусу), морковь (1 кг), помидоры (1,5 кг), и конечно баклажаны (2 кг), соль (3 столовые ложки), сахар (1 столовая ложка), растительное масло для жарки.
Баклажаны можно использовать прямо со шкуркой, можете её убрать. Тут на ваше усмотрение. Если готовить планируете со шкуркой, то лучше всего снять горечь. Предварительно замачиваем в холодной воде на 30-40 мину с добавлением соли примерно 5 столовых ложек.
Перцы чистим от семян, нарезаем кубиками вместе с луком и помидорами, морковь натираем на мелкой терке. Сливаем с баклажан воду и выкладываем их на разогретую сковороду и обжариваем на растительном масле. После того как довели баклажаны до готовности, перекладываем их в кастрюлю, а на этом же масел обжариваем лук и морковь, перчик. Помидоры пускаем на сковородку последними, их тушим до готовности.
Все остальные овощи перемешиваем в кастрюле. Потом помидоры добавляем к овощам, ставим кастрюлю на огонь. Добавляем сахар, соль, острый перец. Доводим до кипения после чего уменьшаем огонь и варим ещё минут 40, периодически помешивая. В конце добавляем уксус 9% 4 чайные ложки за 10 минут до конца варки. Теперь смело разливайте по стерилизованным банкам. Вкусной вам зимы, пишет портал nord-news.ru.