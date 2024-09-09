Икра «заморская» по советскому рецепту: потрясающая закуска из баклажан — вкуснее ничего не пробовала

Рецепту уже очень много лет, поэтому даже не сомневайтесь

Если вы любите баклажаны так же как люблю их я, то вы просто обязаны приготовить баклажанную икру по этому рецепту. Идеальные пропорции. Икра не течет, растительное масло не льется рекой, жирность не зашкаливает, соль идеальна по вкусу. Даже самые привередливые гости останутся довольны.