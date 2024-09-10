С первым снегом покупаю 3 л уксуса — и не мучаюсь, как городские: подсказал старичок из деревни — дома спокойно всю зиму

Каждый владелец дачного дома надеется, что его жилище станет для него источником счастья, радости и умиротворения. То же самое про его домик думают и они — мышки с полей, которые с наступлением холодов всей голодной оравой устремляются в теплые и сытные людские дома.

Расселяются они не только в домах, но также в сараях, гаражах и мастерских. Если пустить все на самотек, то по весне свою дачку можно не узнать: она будет насквозь пропитана мышиным запахом, а отмывать дом от экскрементов придется хлоркой по несколько раз. О порче мебели (и тем более продуктов — если они там оставались) и говорить нечего.