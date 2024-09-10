С первым снегом покупаю 3 л уксуса — и не мучаюсь, как городские: подсказал старичок из деревни — дома спокойно всю зиму
- 09:35 10 сентября
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- Служба новостей
Каждый владелец дачного дома надеется, что его жилище станет для него источником счастья, радости и умиротворения. То же самое про его домик думают и они — мышки с полей, которые с наступлением холодов всей голодной оравой устремляются в теплые и сытные людские дома.
Расселяются они не только в домах, но также в сараях, гаражах и мастерских. Если пустить все на самотек, то по весне свою дачку можно не узнать: она будет насквозь пропитана мышиным запахом, а отмывать дом от экскрементов придется хлоркой по несколько раз. О порче мебели (и тем более продуктов — если они там оставались) и говорить нечего.
Оказывается, создать для мышей невыносимые условия помогает обыкновенный уксус. Его нужно разлить в баночки и расставить по дому или подвалу. В погребе его можно просто разбрызгать по поверхностям.
На один подвал нужно 3 л уксуса. Это создаст условия, в которых «серые разбойники» просто не смогут жить и будут искать себе другой дом, делится хитростью автор портала «Жемчужинка». По его словам, совет ему дал житель уральской деревни.
Важно! Пары уксуса токсичны для самого человека. Работать с ним нужно в респираторе и защитных очках. Способ подходит только для летних дач, в которых зимой никто не живет. Провести работу с уксусом нужно перед самым отъездом из дачи. Весной по возвращении дом нужно хорошо проветрить, пишет портал hibiny.ru.