В августе двое жителей Коми добровольно сдали найденные предметы вооружения в Росгвардию
- 16:45 9 сентября
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- Инесса Богатая
В августе двое жителей Коми сдали найденные взрывчатые вещества, оружие и запчасти от них в полицию. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.
Так, житель деревни Модлапов, разбирая старые предметы в подвале дома своих родителей, обнаружил два охотничьих ружья, 552 патрона различного калибра для охоты, более трех килограммов взрывчатых веществ, а также различные принадлежности для самостоятельного снаряжения патронов и две тысячи капсюлей-воспламенителей. В это же время, другой житель села Усть-Кулом, занимавшийся сбором грибов и ягод в лесу, добровольно передал найденную рамку от охотничьего ружья.
Отметим, что оба гражданина обратились в отделение лицензионно-разрешительной работы по Усть-Куломскому району для добровольной сдачи найденных предметов вооружения и боеприпасов. Также добавим, что в первом случае гражданину выплатят более 20 тысяч рублей за сдачу, а во втором – три тысячи рублей вознаграждения.
Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминает, что добровольная сдача оружия способствует предотвращению преступлений и других правонарушений. Согласно законам, те, кто незаконно хранят оружие, обязаны передать его в органы правопорядка.