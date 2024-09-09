В августе двое жителей Коми добровольно сдали найденные предметы вооружения в Росгвардию

В августе двое жителей Коми сдали найденные взрывчатые вещества, оружие и запчасти от них в полицию. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Так, житель деревни Модлапов, разбирая старые предметы в подвале дома своих родителей, обнаружил два охотничьих ружья, 552 патрона различного калибра для охоты, более трех килограммов взрывчатых веществ, а также различные принадлежности для самостоятельного снаряжения патронов и две тысячи капсюлей-воспламенителей. В это же время, другой житель села Усть-Кулом, занимавшийся сбором грибов и ягод в лесу, добровольно передал найденную рамку от охотничьего ружья.