Новый указ подписан: пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября
- 15:17 9 сентября
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- Служба новостей
Пенсионеры получат дополнительную защиту
В рамках усиления социальной защиты населения российское правительство объявило о ряде новых инициатив, направленных на поддержку пожилых граждан. Эти меры призваны улучшить качество жизни пенсионеров и защитить их от недобросовестных поставщиков коммунальных услуг.
Ключевые положения новых инициатив:
- С 1 сентября 2024 года пожилые граждане освобождаются от оплаты коммунальных услуг, не соответствующих установленным стандартам
- Пенсионеры не должны оплачивать отопление, если температура в их домах зимой длительное время ниже нормы
- Оплата за горячую воду отменяется, если она не соответствует санитарным требованиям
- Фото- и видеозаписи могут использоваться как доказательства низкого качества услуг при подаче жалоб
- Верховный суд РФ постановил, что пенсионеры имеют право на компенсацию до 50% стоимости некачественных услуг
Эти нововведения значительно расширяют возможности пожилых людей по защите своих прав в сфере ЖКХ. Теперь у них появились дополнительные инструменты для борьбы с недобросовестными поставщиками услуг и возмещения убытков за некачественное обслуживание.
Инициативы правительства направлены на обеспечение справедливости и улучшение условий жизни пенсионеров. Ожидается, что эти меры помогут снизить финансовую нагрузку на пожилых граждан и повысят ответственность коммунальных служб за качество предоставляемых услуг.
Эксперты отмечают, что новые правила могут стать важным шагом в развитии системы социальной защиты в России. Они призваны не только облегчить жизнь пенсионеров, но и стимулировать повышение стандартов в сфере ЖКХ в целом.