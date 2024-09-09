Новый указ подписан: пенсионеры освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения с сентября

Пенсионеры получат дополнительную защиту В рамках усиления социальной защиты населения российское правительство объявило о ряде новых инициатив, направленных на поддержку пожилых граждан. Эти меры призваны улучшить качество жизни пенсионеров и защитить их от недобросовестных поставщиков коммунальных услуг.

Ключевые положения новых инициатив:

С 1 сентября 2024 года пожилые граждане освобождаются от оплаты коммунальных услуг, не соответствующих установленным стандартам

Пенсионеры не должны оплачивать отопление, если температура в их домах зимой длительное время ниже нормы

Оплата за горячую воду отменяется, если она не соответствует санитарным требованиям

Фото- и видеозаписи могут использоваться как доказательства низкого качества услуг при подаче жалоб

Верховный суд РФ постановил, что пенсионеры имеют право на компенсацию до 50% стоимости некачественных услуг

Эти нововведения значительно расширяют возможности пожилых людей по защите своих прав в сфере ЖКХ. Теперь у них появились дополнительные инструменты для борьбы с недобросовестными поставщиками услуг и возмещения убытков за некачественное обслуживание.

Инициативы правительства направлены на обеспечение справедливости и улучшение условий жизни пенсионеров. Ожидается, что эти меры помогут снизить финансовую нагрузку на пожилых граждан и повысят ответственность коммунальных служб за качество предоставляемых услуг.