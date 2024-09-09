В Коми прямо на рабочем месте умер сотрудник дорожной компании

В Коми на рабочем месте умер сотрудник дорожной компании. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Государственную трудовую инспекцию республики.

Так, по информации ведомства, трагедия случилась 5 сентября текущего года. Работник АО "Коми дорожная компания" скончался прямо на рабочем месте. Добавим также, что причины смерти пока неизвестны.