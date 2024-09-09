В Коми прямо на рабочем месте умер сотрудник дорожной компании
- 21:45 9 сентября
- 16+
- Инесса Богатая
В Коми на рабочем месте умер сотрудник дорожной компании. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Государственную трудовую инспекцию республики.
Так, по информации ведомства, трагедия случилась 5 сентября текущего года. Работник АО "Коми дорожная компания" скончался прямо на рабочем месте. Добавим также, что причины смерти пока неизвестны.
"Создана комиссия для расследования инцидента", – сообщает пресс-служба ведомтсва.
Напомним, ранее сообщалось, что за последнюю неделю 48 жителей Республики Коми стали жертвами преступников, которые обманным путем завладели более чем 25 миллионами рублей. В 32 случаях граждане знали о существовании мошеннических схем, но не смогли противостоять телефонным аферистам. По всем инцидентам возбуждены уголовные дела.