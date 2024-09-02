Родители из Коми смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

Цифровая экосистема МТС запустила новый функционал в сервисе Кто/Где: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители из Коми могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.