Сыктывкарский охранник взял два автокредита и отдал все деньги мошенникам
- 09:00 2 сентября
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарский охранник "по рекомендации ФСБ" решил обезопасить себя от мошенников и потерял более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Как пояснили в ведомстве, в отделение полиции города обратился с заявлением об обмане охранник одного из государственных учреждений.
Мужчина рассказал, что через мессенджер с ним связался человек, представившийся сотрудником ФСБ. Неизвестный сообщил о зафиксированных попытках злоумышленников оформить на имя охранника кредит и вывести все средства со счета. Чтобы предотвратить списание средств, лжесотрудник предложил выполнить несколько условий: оформить "зеркальный заем" и перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Охранник следовал указаниям афериста, оформил два автокредита и перевел полученные средства по указанным реквизитам. Размер ущерба составил более 1,2 миллиона рублей.
По данному инциденту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".