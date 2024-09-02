Сыктывкарский охранник взял два автокредита и отдал все деньги мошенникам

Сыктывкарский охранник "по рекомендации ФСБ" решил обезопасить себя от мошенников и потерял более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как пояснили в ведомстве, в отделение полиции города обратился с заявлением об обмане охранник одного из государственных учреждений.