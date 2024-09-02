"Неделя с 2 сентября нас всех подставит". Синоптики резко изменили прогноз

Фото из архива "Про Города"

Синоптики рассказали о новом серьезном изменении погоды, которое произойдет на неделе с 2 сентября. Новые данные говорят о том, что первая неделя сентября грозит климатической подставой для многих регионов. И ситуация будет сильно отличаться от той, что была недавно, сообщает PRIMPRESS. Как рассказали метеорологи Gismeteo, начало первого осеннего месяца принесет с собой серьезные перемены во многие части нашей страны. Причем в ряде случаев это будет начало нового климатического периода, который изменит все.

Например, серьезный климатический слом в ближайшее время случится на юге России. В последнее время там стояла аномальная жара, а солнце светило без остановки каждый день. Сухая погода привела к тому, что повысилась пожарная опасность. Но сейчас все изменится. Так, в Краснодаре по сравнению с прошлой неделей температура упадет сразу на шесть градусов.

Но главной переменой в южных регионах будут дожди. На столицу Кубани сильные ливни обрушатся уже с понедельника, а наиболее мощный удар стихии ожидается в среду. Одновременно с этим будут греметь грозы, а на черноморском побережье может быть шторм и даже смерчи. Причем в Сочи дожди начнутся 2 сентября и будут идти каждый день до 19 сентября включительно.

Также неприятные перемены неделя принесет регионам, расположенным в Сибири. Там ожидается настоящая подстава, ведь погода окончательно перестроится на осень. В Новосибирске холодные дожди будут всю неделю, будет промозгло, температура днем прогнозируется на уровне всего плюс десяти, а по ночам показатели упадут уже до плюс шести.