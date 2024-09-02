"Коснется каждого". Озвучено, за что могут оштрафовать владельцев дач
- 15:17 2 сентября
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- Служба новостей
Для собственников, чей участок вылез за границы, предусмотрены отдельные наказания
Владельцев дачных участков, нарушающих границы собственных участков, могут серьезно оштрафовать. О возможных последствиях за игнорирование межевания рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.
Согласно информации, актуальной на 1 августа 2024 года, межевание (установление границ земельного участка и их закрепление на местности) не является обязательным, но это не лишает собственника потенциальных угроз. Одна из очевидных – это возможный конфликт из-за границ участка с соседями.
Помимо словесной перепалки, недовольные дачники, на чью территорию влез чужой участок, могут обратиться в суд с жалобой на то, что часть занята, и будут правы – если это будет доказано, с нарушителя могут взыскать плату за пользование частью чужой земли.
Нарушение границ своего участка и использование фактически большей площади земли грозит собственнику штрафом от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 000 рублей.