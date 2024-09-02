"Коснется каждого". Озвучено, за что могут оштрафовать владельцев дач

Фото из архива "Про Города"

Для собственников, чей участок вылез за границы, предусмотрены отдельные наказания Владельцев дачных участков, нарушающих границы собственных участков, могут серьезно оштрафовать. О возможных последствиях за игнорирование межевания рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.

Согласно информации, актуальной на 1 августа 2024 года, межевание (установление границ земельного участка и их закрепление на местности) не является обязательным, но это не лишает собственника потенциальных угроз. Одна из очевидных – это возможный конфликт из-за границ участка с соседями.

Помимо словесной перепалки, недовольные дачники, на чью территорию влез чужой участок, могут обратиться в суд с жалобой на то, что часть занята, и будут правы – если это будет доказано, с нарушителя могут взыскать плату за пользование частью чужой земли.