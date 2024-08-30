Крупнейший технохаб Сбера для IT-специалистов открылся в Санкт-Петербурге

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли в Санкт-Петербурге технологический хаб, который объединит IT-команды Сбера и станет центром притяжения для экспертного ИТ-сообщества Северной столицы и всего Северо-Запада России. Технохаб расположен в Василеостровском районе — в реконструированном комплексе зданий завода им. М. И. Калинина (ул. Уральская, д. 1).

В новый хаб уже переехали IT-команды Сбера, которые ранее работали на различных площадках в Санкт-Петербурге. Это продуктовые команды, состоящие из разработчиков, тестировщиков, аналитиков, специалистов по сопровождению, DevOps-инженеров, дата-сайентистов и владельцев продуктов ключевых бизнес-направлений банка: розничного, корпоративно-инвестиционного, технологий, благосостояния и других.

Первые рабочие места были уже заняты сотрудниками в апреле, до конца года в технохаб переедут более 1,8 тысяч ИТ-специалистов Сбера. Вторая очередь будет введена в строй в 2025 году и добавит еще 800 рабочих мест. Параллельно с заселением новых корпусов будет развиваться и инфраструктура территории: появится фитнес-центр, различные форматы общественного питания, коммерческая инфраструктура и общедоступные пространства и сервисы.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Сегодня мы открываем крупнейший технологический хаб на Северо-Западе России. Для нас это возможность создать в регионе новые рабочие места и центр притяжения талантливых IT-специалистов, где они будут разрабатывать технологические сервисы и продукты, которыми будут пользоваться миллионы россиян. Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы. А при реконструкции учли историческую значимость локации и создали технологическое пространство, сохранив первоначальный облик зданий".

Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга: