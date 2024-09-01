Сыктывкарцы рассказали, куда хотят отправиться в отпуск этой осенью

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В этом году осенние планы на отдых строят 43% жителей Сыктывкара. Согласно исследованию, проведенному сервисом SuperJob среди трудоустроенных и экономически активных граждан, сыктывкарцы предпочитают проводить отпуск преимущественно в России или дома. Опрос показал, что осенью многие выбирают отдых в знакомых и комфортных условиях, особенно учитывая нестабильную международную ситуацию и экономические факторы.

Среди тех, кто планирует отпуск этой осенью, 16% респондентов намерены провести его дома. Это самый популярный вариант, что не удивительно: домашний отдых позволяет сэкономить средства и восстановить силы без лишних хлопот. Еще 8% опрошенных планируют провести время на даче, что подчеркивает любовь сыктывкарцев к загородной жизни и желанию провести время на природе. Этот тренд стал особенно заметен в последние годы, когда люди стали больше ценить простые радости жизни вдали от городской суеты.

Отдых внутри страны становится все более популярным: 13% респондентов планируют путешествовать по России. Внутренний туризм в России предлагает множество направлений, удовлетворяющих самые разные предпочтения. Среди самых популярных мест для осенних поездок – Краснодарский край, Кавказ и города Золотого кольца. Эти регионы привлекают туристов не только природными красотами, но и богатым культурным наследием, что делает их идеальными для краткосрочного отдыха.

Интересно, что планы на зарубежные поездки остаются относительно скромными – лишь 6% опрошенных планируют отправиться за границу. Это может быть связано с рядом факторов, включая экономическую ситуацию, сложности с получением виз и ограниченный выбор направлений из-за продолжающихся международных ограничений. Тем не менее, среди тех, кто все же решается на отдых за рубежом, лидируют традиционные для россиян направления – Турция, Египет и Таиланд. Эти страны известны своими курортами, теплым климатом и хорошим соотношением цены и качества, что делает их привлекательными для туристов даже в осенний сезон.

Гендерные различия в предпочтениях отдыхающих также оказались интересными. Женщины чаще выбирают отдых дома (18%) или поездки по России (15%), тогда как мужчины несколько чаще предпочитают зарубежные поездки (5%). Эти различия можно объяснить началом учебного года, когда женщины, особенно матери, чаще остаются дома, чтобы помогать детям адаптироваться к школе. Мужчины, наоборот, чаще выбирают осенний отпуск для путешествий, пользуясь возможностью насладиться более спокойным отдыхом вне пикового туристического сезона.