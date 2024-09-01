В Коми мотоциклист чуть было не погиб в двойном ДТП
- 20:15 1 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывдинском районе Республики Коми произошла серьезная авария, в результате которой пострадал мотоциклист.
ДТП произошло на 782-м километре трассы Сыктывкар — Чебоксары, и по предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение правил дорожного движения водителем автомобиля Chery Tiggo.
Согласно информации, предоставленной Государственной автоинспекцией республики, водитель китайского кроссовера не уступил дорогу мотоциклисту, который следовал по главной трассе на мотоцикле марки Shineray. В результате этого нарушения водитель Chery Tiggo допустил столкновение с мотоциклом. Удар был настолько сильным, что мотоцикл, потеряв управление, вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с другим автомобилем — Jetour.
Последствия аварии оказались крайне тяжелыми для мотоциклиста. В результате столкновения он получил серьезные травмы, которые потребовали немедленной госпитализации. Как сообщили представители ГАИ, пострадавшему диагностировали тяжелую автотравму, закрытую травму груди, множественные переломы ребер, а также ушиб сердца. Кроме того, у мотоциклиста выявлены гемоторакс, вывих бедра, переломы костей таза и плеча. Это множество серьезных травм требует сложного и длительного лечения, и врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.