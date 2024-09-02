В Коми кладбище исчезнувшего поселка могут включить в реестр объектов культурного наследия

Фото из архива

На интернет-платформе для общественного обсуждения правовых актов опубликован проект приказа о включении кладбища спецпоселения Ичет-ди в список объектов культурного наследия. Следует отметить, что данный объект находится рядом с бывшим поселением Ичет-ди на административной территории села Дутово в Вуктыльском районе. Заселение этого населенного пункта началось в 1931 году, причем основную массу переселенцев составляли крестьяне из Воронежа. В 1965-1966 годах поселок был снят с учета и к тому времени оставался пустым. Сегодня от Ичет-ди сохранилось только полузаброшенное кладбище.

Стоит напомнить, что в 1992 году жители Дутово инициировали установку креста на территории Ичет-ди, который не сохранился до наших дней. В 1997 году возле креста были построены часовня и памятный знак.

В настоящее время кладбище бывшего поселка включает 180 визуально различимых захоронений, остальные можно определить по наличию могильных впадин или холмиков. Также на территории кладбища выявлены 11 вскрытых захоронений, из которых родственники вывезли прах на родину.