В Коми взрослое население стало часто болеть ОРВИ: эпидпорог превышен на 55%
- 11:45 2 сентября
- 6+
- Инесса Богатая
С 19 по 25 августа в Коми зафиксировано 2615 случаев ОРВИ, что на 13,2% ниже эпидемического порога. Однако среди взрослого населения заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический порог на 55%. О таких данных сообщает республиканский Минздрав.
На фоне июля в августе наблюдается рост распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С 21 по 27 августа коронавирусом заболели 55 человек. Среди заболевших COVID-19 преимущественно люди в возрасте 30-49 лет и старше 65 лет.
Напомним, в Республике Коми за предыдущую неделю от укусов клещей пострадали 19 человек, среди которых было четверо детей. В лабораториях в особях этих насекомых обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. С начала сезона эти опасные насекомые напали на более чем трех тысяч человек.