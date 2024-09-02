В Коми взрослое население стало часто болеть ОРВИ: эпидпорог превышен на 55%

С 19 по 25 августа в Коми зафиксировано 2615 случаев ОРВИ, что на 13,2% ниже эпидемического порога. Однако среди взрослого населения заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический порог на 55%. О таких данных сообщает республиканский Минздрав.

На фоне июля в августе наблюдается рост распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С 21 по 27 августа коронавирусом заболели 55 человек. Среди заболевших COVID-19 преимущественно люди в возрасте 30-49 лет и старше 65 лет.