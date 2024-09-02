Туалет от налета и ржавчины больше не драю: Прикладываю салфетку и через 15 минут смываю — вуаля, слив сияет чистотой
- 11:05 2 сентября
- 12+
- Служба новостей
Больше не нужно тереть туалет от налета и ржавчины: приложите салфетку и смойте через 15 минут — чудо, слив сияет чистотой без химикатов. Многие хозяйки устали каждую неделю чистить унитаз от известкового налета и ржавчины. Теперь это делать больше не придется. Нужно лишь использовать этот метод — и грязь исчезнет сама собой.
Эксперты тг-канала «Улетные советы» поделились полезным лайфхаком. Вам больше не нужно будет прилагать каких-либо усилий — туалет будет блестеть и пахнуть чистотой.
Смочите бумажную салфетку любым чистящим средством для унитазов. Приложите ее к загрязненному месту. Салфетка сразу начнет действовать.
Оставьте салфетку с моющим средством на 10-15 минут. Спокойно занимайтесь своими делами и отдыхайте.
Спустя указанное время просто нажмите кнопку слива. Известковый налет, грязь и ржавчина смоются вместе с салфеткой в канализацию.