Туалет от налета и ржавчины больше не драю: Прикладываю салфетку и через 15 минут смываю — вуаля, слив сияет чистотой

Больше не нужно тереть туалет от налета и ржавчины: приложите салфетку и смойте через 15 минут — чудо, слив сияет чистотой без химикатов. Многие хозяйки устали каждую неделю чистить унитаз от известкового налета и ржавчины. Теперь это делать больше не придется. Нужно лишь использовать этот метод — и грязь исчезнет сама собой.

Эксперты тг-канала «Улетные советы» поделились полезным лайфхаком. Вам больше не нужно будет прилагать каких-либо усилий — туалет будет блестеть и пахнуть чистотой.